Il microneedling rigenerativo è una tecnica utilizzata per trattare cicatrici e ustioni. Consiste in piccoli stimoli sulla pelle che favoriscono il rinnovamento dei tessuti. Questa procedura viene impiegata per migliorare l’aspetto di cicatrici causate da interventi chirurgici, incidenti o acne, e per trattare le ustioni. La tecnica si basa sull’utilizzo di aghi sottili per stimolare la rigenerazione cutanea.

L e cicatrici raccontano una storia: un intervento chirurgico, un incidente, un’acne difficile da curare, un’ustione, dei tagli. Ma per molte persone restano anche un segno difficile da accettare, soprattutto quando sono visibili o quando alterano la texture della pelle. Negli ultimi anni la medicina estetica e la dermatologia rigenerativa hanno iniziato a guardare alle cicatrici con un approccio diverso: non più solo camuffarle o riempirle, ma stimolare la pelle a rigenerarsi. Tra le tecniche più studiate c’è il microneedling, un trattamento che attiva i naturali processi di riparazione cutanea favorendo la produzione di collagene ed elastina. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Microneedling rigenerativo: la tecnica che aiuta a migliorare cicatrici e ustioni

