Maserati a Roma | il trionfo del Tridente tra rarità e innovazione

Tra il 16 e il 19 aprile, a Villa Borghese, si è svolta la prima edizione dell’Anantara Concorso Roma, un evento internazionale dedicato alle automobili di alta gamma. La manifestazione si è tenuta nella Casina Valadier e ha visto la partecipazione di 70 vetture provenienti da diversi paesi. Tra queste, diverse Maserati, con il modello Tridente protagonista, si sono distinte per rarità e innovazione.

Tra il 16 e il 19 aprile, il cuore di Villa Borghese ha ospitato la Casina Valadier per la prima edizione dell’Anantara Concorso Roma, un appuntamento internazionale che ha riunito 70 automobili d’eccezione provenienti da ogni parte del mondo. Maserati ha preso parte all’evento in qualità di Official Partner, mettendo in mostra un mix unico tra eredità storica e innovazione tecnologica. L’eredità del Tridente tra rarità storiche e nuove performance. Il prestigio del marchio è stato sottolineato dalla presenza di modelli di inestimabile valore, tra cui la Tipo 26B, custodita dal Museo Nazionale dell’Automobile Torino, e la A6GCS-53 Berlinarina Pininfarina, appartenente alla collezione di Umberto Panini.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Maserati a Roma: il trionfo del Tridente tra rarità e innovazione Notizie correlate Maserati, i 100 anni del Tridente nello splendore del PincioLa celebre Maserati 16 Cilindri accanto ad una delle sole quattro A6GCS-53 Berlinetta Pininfarina costruite. Maserati in un francobollo: Tridente, omaggio ai 100 anni. “Serve il piano industriale”Modena, 11 aprile 2026 – C’è anche il brand Maserati, che quest’anno celebra i primi cento anni del suo iconico logo, il Tridente, su uno degli otto... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: La storia di Maserati all’Anantara Concorso Roma 2026; La storia di Maserati all’Anantara Concorso Roma 2026; Maserati Classiche segna il traguardo della Certificazione di Autenticità n.100; Maserati, i 100 anni del Tridente nello splendore del Pincio. Anantara Concorso, alla Maserati V4 Sport Zagato il premio 'Best in Show'Forte presenza del marchio del Tridente alla rassegna romana accolta da successo, Orsi conferma la seconda edizione per aprile 2027 ... adnkronos.com Anantara Concorso Roma: il Best of Show alla Maserati V4 Sport ZagatoGran finale per l’evento che celebra l’Italia e il suo genio automobilistico: vetture di prestigio, grandi collezionisti e successo di pubblico ... ruoteclassiche.quattroruote.it 1959 #Maserati 5000 GT 'Scia di Persia' by Touring at Turin Auto Show Via Carstyling x.com Maserati ghibli. facebook