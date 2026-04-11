Maserati in un francobollo | Tridente omaggio ai 100 anni Serve il piano industriale

Il marchio Maserati, che quest’anno compie un secolo, sarà raffigurato su un francobollo speciale. La visita di un rappresentante istituzionale si è concentrata sulla presentazione di questa emissione, dedicata ai 100 anni del brand. Durante l’incontro, si è parlato anche della necessità di un piano industriale per il futuro della casa automobilistica. La cerimonia si è svolta a Modena, con l’obiettivo di celebrare il centenario del marchio.

Modena, 11 aprile 2026 – C’è anche il brand Maserati, che quest’anno celebra i primi cento anni del suo iconico logo, il Tridente, su uno degli otto francobolli ordinari, appartenenti alla serie tematica ’Le Eccellenze del sistema produttivo ed economico’ e dedicati ad altrettanti marchi italiani secolari. Quest’anno Maserati taglia il traguardo dei 112 anni dalla fondazione, un primato che ne fa il marchio più longevo della Motor Valley italiana. Francesca, Cecilia e Genny rilanciano le aziende di famiglia tra le colline colpite dalle frane: “Le nostre idee vincenti” Ficili: "Innovazione dalla pista alle strade del mondo" La cerimonia di... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Maserati in un francobollo: Tridente, omaggio ai 100 anni. “Serve il piano industriale” Stellantis Cassino, la Regione incalza: «Basta incertezze, serve il piano industriale»Il futuro dello stabilimento Stellantis di Cassino e la tenuta dell’intera filiera automotive della provincia di Frosinone sono tornati al centro del... Sciopero a Marghera contro Eni: «Rispetti i patti, serve un piano industriale»Da questa mattina all'alba è in corso uno sciopero negli stabilimenti Eni-Versalis di Porto Marghera, proclamato unitariamente da Cgil, Cisl e Uil... Temi più discussi: Un francobollo speciale per il centenario del Tridente Maserati; Un francobollo speciale per celebrare il centenario del Tridente Maserati; Maserati in festa: un francobollo speciale per il suo centenario; Maserati, il francobollo speciale per celebrare il centenario. Maserati: un francobollo speciale per celebrare il centenario del TridenteA Roma, nella cornice della Sala degli Arazzi di Palazzo Piacentini, Maserati ha aggiunto un nuovo tassello alla propria storia: il Tridente, uno dei simboli più riconoscibili dell’automobilismo itali ... clubalfa.it Maserati celebra il Tridente con un francobollo storicoA Roma Maserati celebra il centenario del Tridente con un francobollo che lega logo, corse e identità italiana. Cento anni di Tridente entrano ... affaritaliani.it 1980s Maserati Biturbo . The Maserati Biturbo: a testament to Italian craftsmanship and a symbol of refined taste. Parked before a sunlit villa, it embodies an era of sophisticated performance and exclusive luxury. An icon, then and now. . #maserati #biturbo #Lu - facebook.com facebook