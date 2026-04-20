A Roma è tornata una Maserati del 1932, una V 4 Zagato con motore da 16 cilindri. L'auto, appartenuta in passato a un medico di Pio XII, rappresenta un esempio di eleganza e stile d'epoca. La vettura, considerata tra le rare di quel periodo, è stata riportata nella capitale italiana, attirando l'attenzione degli appassionati di automobili storiche.

Nell'anno del centenario del logo del Tridente, è una delle Maserati più leggendarie a vincere il Best of Show dell'Anantara Concorso Roma, organizzato da Anantara Hotels & Resorts e riservato alle vetture italiane più belle del mondo. La giuria internazionale presieduta da Adolfo Orsi Jr. ha incoronato regina di eleganza la Maserati V4 Zagato Spider 1932 di proprietà del collezionista americano Lawrence Auriana. Auto del medico di Papa Pio XII, torna nella Città Eterna dopo novant'anni e una vita molto avventurosa. "Una vettura che ha vinto per la sua storia, trattandosi di un pezzo unico con un passato romano eccezionale...🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Maserati 16 Cilindri regina di eleganza a Roma

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