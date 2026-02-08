La duchessa di Sussex ha catturato di nuovo l’attenzione al Fifteen Percent Pledge Gala. Meghan Markle ha scelto un abito bianco e nero, che ha saputo stupire tutti, ma il vero protagonista è stato il suo mantello di velluto nero, che le ha conferito un tocco regale. La sua presenza ha fatto parlare di sé, confermando il suo stile elegante e raffinato.

Non che avessimo dubbi, ma l'occasione è stata la prova provata di quanto la duchessa di Sussex vanti una spiccata sensibilità per il glamour e l'eleganza, qui condensati e assemblati insieme in un look che ha rubato la scena. Complice un lungo abito senza spalline firmato Harbison Studio, declinato ovviamente in un pacato tono ghiaccio, o, forse, dovremmo dire Cloud Dancer - confermando così il titolo di regina del Pantone 2026 -, con profili neri che bordano e mettono in risalto il romantico scollo a cuore. Già solo con questa sofisticata accoppiata cromatica di bianco e nero, per noi l'ex duchessa avrebbe vinto a mani basse. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Meghan Markle, una regina di eleganza e glamour con strascico regale

Approfondimenti su Meghan Markle

Ultime notizie su Meghan Markle

