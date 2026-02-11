Mercedes GLC 53 | torna il 6 cilindri più piacere di guida e addio ai 4 cilindri contestati dai puristi

La Mercedes-AMG GLC torna a usare il motore a sei cilindri, lasciando dietro di sé i quattro cilindri che avevano diviso i clienti. La casa tedesca ha deciso di puntare sul piacere di guida, seguendo una nuova filosofia tecnica. La versione più recente offre un’esperienza più coinvolgente, lasciando da parte le statistiche di potenza in favore di un modo di guidare più emozionante.

La Mercedes-AMG GLC abbandona i motori a quattro cilindri, una scelta dettata dalle richieste dei clienti e da una nuova filosofia tecnica che privilegia il piacere di guida rispetto alle pure statistiche di potenza. La nuova versione 53, presentata l’11 febbraio 2026, adotta un motore sei cilindri in linea turbo da 449 CV, segnando un ritorno a soluzioni più tradizionali dopo un periodo di sperimentazione con unità più compatte. Il cambiamento rappresenta una risposta concreta alle preferenze di una clientela affezionata, che aveva espresso forti riserve sull’utilizzo di motori a quattro cilindri sui modelli ad alte prestazioni della casa automobilistica tedesca.🔗 Leggi su Ameve.eu

