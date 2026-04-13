Accuse | furti e altri reati tra Villa Castelli Ceglie Messapica Martina Franca e Grottaglie Due arresti Carabinieri

Nella mattinata dell’11 aprile 2026, i carabinieri hanno eseguito due arresti nell’ambito di un’operazione che ha coinvolto diverse località tra Villa Castelli, Ceglie Messapica, Martina Franca e Grottaglie. Le forze dell’ordine hanno comunicato che le persone fermate sono accusate di aver commesso furti e altri reati nella zona. L’attività investigativa ha portato a questa azione di polizia, che si inserisce in un’operazione più ampia contro il crimine locale.

Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: Nella mattinata dell’11 aprile 2026, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Francavilla Fontana, con il supporto del Nucleo Cinofili Carabinieri di Modugno, dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Puglia”, delle Aliquote di Primo Intervento del Comando Provinciale Carabinieri di Brindisi e di personale delle Stazioni Carabinieri di Villa Castelli e Ceglie Messapica, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Brindisi su conforme richiesta di questa Procura della Repubblica. Il provvedimento riguarda due individui di Ceglie Messapica, un 22enne destinatario di o.🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Accuse: furti e altri reati tra Villa Castelli, Ceglie Messapica, Martina Franca e Grottaglie. Due arresti Carabinieri Ceglie Messapica e Ceglie del Campo, una serata studio tra storia e archeologiaStefano De Martino (e Brenda Lodigiani), il silenzio di Rodriguez, il nuovo 'amore' di Hunziker e gli altri gossip da leggere nel weekend Mercoledì... Leggi anche: Ceglie Messapica: rapina in casa, medico e sua moglie chiusi nello sgabuzzino. Svuotata la cassaforte Indagano i carabinieri