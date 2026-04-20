L’attrice, nota per il suo ruolo in una popolare serie televisiva, ha recentemente rivelato in un’intervista di aver iniziato un percorso di psicoterapia. Ha spiegato come questa esperienza le abbia fatto comprendere l’importanza di tutelare alcune emozioni e momenti di felicità. Tra ricordi legati alla carriera e riflessioni personali, ha condiviso alcune delle sfide affrontate negli ultimi tempi, senza entrare nei dettagli.

Ci sono persone che imparano molto presto a stare dentro la felicità. La riconoscono, la prendono, la vivono senza troppe domande. E poi ci sono persone che, anche quando finalmente qualcosa di bello arriva, continuano a tenerlo a distanza. Come se non fosse davvero per loro. Come se ci fosse sempre qualcosa da sistemare prima, qualcosa da meritare, qualcosa da dimostrare. Marta Filippi dà l’impressione di essere fatta così. Ha l’ironia veloce di chi sa alleggerire tutto, il talento naturale di chi riesce a trasformare ogni dettaglio in racconto, in personaggio, in sorriso. Ma dietro quella leggerezza si intravede spesso altro: una forma di severità verso se stessa, il bisogno di essere all’altezza, la paura di deludere, la sensazione di dover tenere insieme tutto senza mai crollare davvero.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Marta Filippi, intervista alla Virginia dei Cesaroni: “Ho capito che certe felicità vanno protette”

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