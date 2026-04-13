I Cesaroni – Il ritorno intervista a Marta Filippi | Ho realizzato il mio sogno da adolescente Marco e Eva erano la mia coppia preferita Il successo della serie? Riesce a parlare a tutti

Dopo undici anni, torna in onda la serie televisiva “I Cesaroni – Il ritorno”, ricreando l’atmosfera familiare e autentica che ha caratterizzato la versione originale. La serie mantiene lo spirito romano della Garbatella, pur presentando situazioni e dinamiche tipicamente italiane. In un’intervista, un’attrice ha raccontato di aver realizzato il sogno di adolescente, citando i personaggi di Marco ed Eva come i suoi preferiti.