I Cesaroni – Il ritorno intervista a Marta Filippi | Ho realizzato il mio sogno da adolescente Marco e Eva erano la mia coppia preferita Il successo della serie? Riesce a parlare a tutti
Dopo undici anni, torna in onda la serie televisiva “I Cesaroni – Il ritorno”, ricreando l’atmosfera familiare e autentica che ha caratterizzato la versione originale. La serie mantiene lo spirito romano della Garbatella, pur presentando situazioni e dinamiche tipicamente italiane. In un’intervista, un’attrice ha raccontato di aver realizzato il sogno di adolescente, citando i personaggi di Marco ed Eva come i suoi preferiti.
A distanza di undici anni, “I Cesaroni – Il ritorno” riporta in scena l’atmosfera familiare e genuina che ha reso celebre la serie, mantenendo intatto lo spirito romano della Garbatella pur raccontando dinamiche profondamente italiane. La settima stagione, in onda su Canale 5 a partire da lunedì 13 aprile, vede ancora protagonista Claudio Amendola nei panni di Giulio, questa volta anche dietro la macchina da presa come regista. Accanto a lui ritroviamo volti storici come Stefania e Walter, che ora lavora come cameriere, mentre in casa convivono Rudi, Mimmo e Marco insieme alla sua nuova compagna Virginia, con cui ha avuto il piccolo Adriano, e con Marta, figlia nata dalla precedente relazione con Eva, appena rientrata da New York.🔗 Leggi su Superguidatv.it
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