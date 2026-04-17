‘I Cesaroni – Il ritorno’ chi è Marta Filippi | l’amore e la carriera

Marta Filippi ha recentemente annunciato la sua presenza nel cast di ‘I Cesaroni – Il ritorno’, serie televisiva che ha iniziato la trasmissione il 13 aprile. Sabato 18 aprile, l’attrice parteciperà a un’intervista nel programma ‘Verissimo’, dove sarà ospite insieme a Matteo Branciamore. La sua carriera nel mondo dello spettacolo si sta ampliando con questa nuova esperienza televisiva.

Milano, 17 aprile 2026 – È da poco entrata a far parte del cast de ‘ I Cesaroni – il ritorno ’ che ha esordito in tv il 13 aprile e sabato 18 aprile sarà in studio a ‘Verissimo’ insieme a Matteo Branciamore per un’intervista. Di chi si tratta? Di Marta Filippi che nella fortunata serie di Canale 5 interpreta Virginia. Marta Filippi: chi è. Nata a Roma il 30 novembre 1993, si è diplomata al liceo classico e si è poi iscritta alla facoltà di archeologia presso l’Università La Sapienza di Roma dove ha conseguito la laurea nel 2017. Mentre completava gli studi si è appassionata alla recitazione e alla musica e – per questo motivo – ha frequentato la scuola del Teatro Azione di Roma prima e l’Accademia di doppiaggio di Roma poi.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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