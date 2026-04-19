Cosa ha indossato Elodie per la reunion con Marracash al Marra Block Party
Durante il Marra Block Party, Elodie è salita sul palco come ospite a sorpresa, esibendosi insieme a Marracash in “Niente canzoni d’amore”. Per l’occasione, l’artista ha indossato un abito nero con dettagli luminosi e ha completato il look con scarpe col tacco. La presenza dell’artista ha attirato l’attenzione dei presenti, che hanno potuto vederla condividere il palco con l’ex fidanzato.
Elodie è stata l'ospite a sorpresa del Marra Block Party, sul cui palco si è esibita in Niente canzoni d'amore al fianco dell'ex fidanzato Marracash. Cosa ha indossato per l'esclusivo evento?.🔗 Leggi su Fanpage.it
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Elodie a sorpresa sul palco del Marra Block Party a Milano: lei e Marracash cantano Niente canzoni d’amoreElodie è comparsa a sorpresa sul palco del Marra Block Party, il concerto di Marracash a Milano.
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