Cosa ha indossato Elodie per la reunion con Marracash al Marra Block Party

Durante il Marra Block Party, Elodie è salita sul palco come ospite a sorpresa, esibendosi insieme a Marracash in “Niente canzoni d’amore”. Per l’occasione, l’artista ha indossato un abito nero con dettagli luminosi e ha completato il look con scarpe col tacco. La presenza dell’artista ha attirato l’attenzione dei presenti, che hanno potuto vederla condividere il palco con l’ex fidanzato.