I biglietti per il Marra Block Party, evento organizzato dal rapper Marracash, sono andati completamente esauriti in poche ore. La manifestazione si terrà domani nel quartiere Barona, lungo Via Enrico De Nicola, una zona che ha un significato speciale per l’artista. L’evento prevede musica dal vivo e attività correlate, attirando un pubblico numeroso e appassionato. I partecipanti sono stati invitati a rispettare le indicazioni fornite dagli organizzatori per la giornata.

Milano, 17 aprile 2026 – Sono andati esauriti in poche ore i biglietti per il Marra Block Party, in programma domani nel quartiere Barona, in Via Enrico De Nicola, cuore della storia dell'artista. Il ricavato dei tagliandi messi in vendita a 25 euro lo scorso 5 marzo presso il Barrio's Live, con priorità d'acquisto garantita ai residenti del Municipio 6, - al netto di Iva e Siae - sarà interamente devoluto ad attività sociali e alla riqualificazione di strutture e attività dedicate ai giovani del quartiere milanese. I partner e gli sponsor coinvolti sosterranno i costi di produzione necessari per la realizzazione dell'evento, oltre a sostenere anch'essi la raccolta fondi.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Marra Block Party (sold out): cosa succederà in Barona per il maxi evento di Marracash

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