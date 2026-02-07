Non solo il feeling con Spalletti e una squadra più forte | così la Juve ha convinto Yildiz

La Juventus ha convinto Yildiz con il cambio in panchina e i risultati sul campo. Il turco voleva più sicurezza sul progetto sportivo e ora si sente più tranquillo. Con Spalletti in panchina, la squadra è risalita in classifica e si avvicina alla Champions. Tra il giocatore e il club ci sono stati incontri e chiarimenti, e ora tutto sembra più stabile.

Il retroscena principale del rinnovo dell'anno in casa Juventus (quello di Spalletti e McKennie tengono la scia) è legato alla volontà. La Juve non ha mai pensato di mollare Kenan Yildiz e il turco mai ha lasciato trasparire l'idea di cambiare aria, anche se le tentazioni non sono mancate. Sulle tracce del giocatore si sono fatti beccare in molti, dagli agenti che hanno provato a indirizzarlo verso trasferimenti milionari (uno su tutto Jorge Mendes, quasi un anno fa) ai club d'Europa con più storia e prestigio: Chelsea e Real Madrid in cima alla lista. Il 2005 è stato sempre chiaro e anche un po' categorico: la Juve prima di tutto, e tutti.

