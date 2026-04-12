Yildiz sostituito dietro al cambio del numero 10 in Atalanta Juve | perché Spalletti ha preso questa decisione

Durante la partita tra Atalanta e Juventus, il giocatore turco è stato sostituito dal tecnico in corso di gioco. La decisione di cambiare il numero 10 è stata comunicata dall’allenatore senza ulteriori spiegazioni pubbliche, e si è verificata nel corso del secondo tempo. La sostituzione ha coinvolto un giocatore che era entrato nel match come titolare. La motivazione ufficiale per il cambio non è stata resa nota dai protagonisti.

di Marco Baridon Yildiz sostituito durante Atalanta Juve. Il motivo dietro al cambio di Luciano Spalletti riguardante il turco. (inviato alla New Balance Arena) – La vittoria della Juventus sul campo della New Balance Arena ha lasciato in dote tre punti di fondamentale importanza, ma ha inevitabilmente sollevato qualche piccolo interrogativo sulle reali condizioni fisiche di alcuni titolari. Tra i protagonisti del match andato in scena a Bergamo contro l’ Atalanta, l’attenzione si è concentrata in particolar modo su Kenan Yildiz. Il numero 10 non ha brillato come di consueto, destando qualche preoccupazione tra i tifosi per un rendimento sensibilmente al di sotto dei suoi eccellenti standard abituali.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Yildiz sostituito, dietro al cambio del numero 10 in Atalanta Juve: perché Spalletti ha preso questa decisione Atalanta Juve, Yildiz non sarà rischiato da Spalletti: ecco qual è il vero obiettivo del numero 10 bianconeroTonali Juve, il Newcastle entra nell’ottica? Sostituto a sorpresa, è un ex bianconero Calciomercato Juve, dalla Spagna: il Barcellona prepara... Yildiz Juve, numeri pazzeschi per il numero 10 bianconero. Ma Spalletti da lui si aspetta questa cosadi Redazione JuventusNews24Yildiz Juve, numeri pazzeschi per il fuoriclasse turco.