Maroc Challenge in gara tra le dune Federico Buttò e la figlia Giulia

Durante il Maroc Challenge, una gara di regolarità in Marocco con partenza a Erfoud e arrivo a Merzouga, Federico Buttò ha partecipato insieme alla figlia Giulia. La competizione si inserisce nel percorso di preparazione per la Dakar Classic 2027. Buttò ha ottenuto riscontri positivi in questa prima esperienza, che rappresenta un passo importante in vista della prossima edizione della corsa.

Buona la prima in vista della Dakar Classic 2027. Federico Buttò ha raccolto riscontri positivi dal Maroc Challenge, gara di regolarità che si è svolta in Marocco con partenza a Erfoud e arrivo a Merzouga.Al via su Mitsubishi Pajero Did 3.2 di classe T1, mezzo preparato da R Team – Ralliart Off.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it Notizie correlate Maroc Challenge: Buttò conquista il 4° posto verso la Dakar 2027Il pilota pordenonese Federico Buttò ha ottenuto un importante risultato di merito al Maroc Challenge, concludendo la competizione in quarta... Picchiato da un altro genitore per un banale incidente tra bimbi al parco: “Butto tua figlia nel lago”Un padre stava spingendo la figlia sull'altalena al parco giochi del laghetto dell'Eur a Roma quando è stato picchiato da un altro genitore: la... Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Maroc Challenge ok per Buttò. Il pilota pordenonese è quarto assoluto e incamera esperienza per la Dakar 2027; Maroc Challenge | Buttò conquista il 4° posto verso la Dakar 2027. Buttò sfiora il podio nel deserto marocchino: ottimo debutto verso la Dakar ClassicPORDENONE/MAROCCO - Buona la prima in vista della Dakar Classic 2027. Federico Buttò ha raccolto riscontri positivi dal Maroc Challenge, gara di regolarità che si è svolta in Marocco con partenza a Er ... nordest24.it