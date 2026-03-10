Picchiato da un altro genitore per un banale incidente tra bimbi al parco | Butto tua figlia nel lago

Un padre stava spingendo la figlia sull'altalena nel parco giochi del laghetto dell'Eur a Roma quando è stato aggredito da un altro genitore. La lite è scoppiata dopo che la bambina aveva urtato il figlio di quest’ultimo. Durante l’incidente, l’uomo è stato colpito e ha ricevuto insulti come

