Il presidente di TKO ha affermato che, dopo aver collaborato con Netflix, il pubblico di Raw è triplicato. La dichiarazione arriva in risposta alle critiche riguardo ai cambiamenti apportati al prodotto WWE in seguito alla fusione. Non sono stati forniti dettagli specifici sui numeri o sui tempi, ma il dirigente ha sottolineato l’effetto positivo di questa collaborazione sulla visibilità dello show.

Il Presidente della TKO risponde alle critiche sull’evoluzione del prodotto WWE dopo la fusione, snocciolando i numeri della crescita su tutti i fronti Da quando la WWE è entrata nell’orbita di TKO Group Holdings non sono mancati i malumori di una parte del pubblico, convinto che la spinta verso i grandi accordi televisivi e le partnership commerciali stia snaturando il prodotto. Mark Shapiro, Presidente della TKO, non ha alcuna intenzione di entrare nel merito di questa discussione: a chi solleva dubbi preferisce rispondere con i numeri, e i numeri – sostiene – raccontano un’altra storia. Ne ha parlato durante un Q&A con gli studenti dell’ Università dell’Alabama, dove ha fatto il punto sull’andamento dell’azienda dalla fusione in poi.🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Mark Shapiro (TKO): “Con Netflix il pubblico di Raw è triplicato”

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