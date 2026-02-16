Paura a Milano per il presidente TKO Mark Shapiro durante l' evento WWE

Mark Shapiro, presidente della TKO, ha vissuto un momento di paura a Milano a causa di un episodio durante un evento WWE. Un gruppo di spettatori ha invaso il palco, creando scompiglio e costringendo Shapiro a lasciare frettolosamente l’area. L’incidente ha attirato l’attenzione sulla crescente presenza del wrestling internazionale nel nostro paese, che sta portando sempre più fan e manifestazioni sportive di questo tipo.

L'episodio richiama l'attenzione sull'influenza del wrestling internazionale in Italia, inserendosi in una cornice caratterizzata da eventi recenti come SmackDown a Bologna e l'attesa per l'appuntamento di Torino in programma il 31 maggio. Al centro della vicenda si trova Mark Shapiro, figura di vertice del gruppo TKO che controlla WWE e UFC, coinvolto in un episodio che ha agitato Milano. Nel Portrait, l'hotel esclusivo di Corso Venezia dove alloggiava, il presidente è stato sorpreso all'interno della propria suite mentre un intruso cercava di sottrarre un bottino di valore. In stanza erano custoditi pezzi pregiatissimi, tra cui diversi Rolex da oltre 100. Rodrigo Collazos Cuellar, un colombiano di 38 anni, è stato colto mentre cercava di rubare al Portrait di Milano, un hotel di lusso in corso Venezia. Mark Shapiro, il noto wrestler, ha impedito un furto milionario scoprendo un ladro nella sua stanza a Milano. Disavventura milanese per Mark Shapiro, direttore del gruppo TKO che gestisce WWE e UFC. Ieri, domenica, si è trovato nella sua stanza d'albergo (il Portrait in corso Venezia) un malintenzionato di origine colombiana, attratto dai gioielli e dagli orologi dell'ospite.