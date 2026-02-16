Mark Shapiro, il noto wrestler, ha impedito un furto milionario scoprendo un ladro nella sua stanza a Milano. La porta aperta e il suo sospetto hanno portato alla scoperta dell'intruso che cercava di rubare oggetti di valore. Il ladro è stato prontamente bloccato e consegnato alle forze dell'ordine, evitando così un danno economico considerevole.

Milano, 16 febbraio 2026 – È entrato in camera lasciando la porta aperta: probabilmente doveva solo prendere qualcosa e uscire subito. All’improvviso, Mark Shapiro si è trovato davanti uno sconosciuto, che, appena si è accorto della sua presenza, ha provato ad allontanarsi. Il cinquantacinquenne americano, presidente di un colosso dell’entertainment a stelle e strisce che gestisce anche la Wwe di wrestling e la Ufc di arti marziali, è riuscito a bloccarlo con l’aiuto dell’assistente personale, di un membro del suo staff e del personale del cinque stelle Portrait di corso Venezia. L’arresto. Il presunto ladro, il ventottenne colombiano Rodrigo Andres C. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Scopre un ladro in camera e lo blocca: così il re del wrestling Mark Shapiro ha evitato il furto milionario

