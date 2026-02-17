Tra blush berry e status hair | l’estetica di Cime Tempestose è il nuovo soft dark

Il trailer di Cime Tempestose mostra chiaramente che il film punta su un’estetica diversa dai classici period drama, anche grazie alle scelte di trucco e acconciature. Tra le novità, spiccano i toni blush berry e le tonalità di status hair, che danno un tocco moderno e audace ai personaggi. Questa scelta visiva rende evidente che il film vuole reinventare l’immagine del genere, attirando anche un pubblico più giovane. La cura nei dettagli estetici rivela un’attenzione particolare alle mode attuali, differenziandosi dai soliti canoni del passato.

Se dal trailer di Cime Tempestose non avevi capito che non sarebbe stato un period drama tradizionale, allora avevi visto davvero male. Perché la versione di Emerald Fennell con Margot Robbie nei panni di Cathy e Jacob Elordi come Heathcliff non è un adattamento scolastico. È un fever dream gotico visto attraverso gli occhi di una quattordicenne. Tutto è amplificato: il desiderio, il dolore, il romanticismo, i costumi. E soprattutto il beauty. A guidare capelli e make-up è stata Siân Miller, già mente dietro l’estetica disturbante di Saltburn. Qui, però, si vola ancora più in alto. O meglio, si corre sulle brughiere con il blush sparato dal vento. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Il nuovo adattamento cinematografico di Cime Tempestose ha scatenato la The Brontë Blush mania, dopo che Margot Robbie, con le guance arrossate dal vento, ha attirato l’attenzione di tutti.

Il recente adattamento di Cime tempestose ha suscitato grande interesse tra appassionati e non, portando molti a riscoprire questa classica opera letteraria.

