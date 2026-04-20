Marines si calano con le corde e sequestrano nave iraniana le immagini

Il Comando Centrale degli Stati Uniti ha pubblicato un video che mostra Marines che si calano con le corde a bordo di una nave iraniana, la Touska. Le immagini documentano il momento in cui i militari prendono il controllo dell'imbarcazione, che poi viene sequestrata. La scena si svolge in mare, senza ulteriori dettagli sulle circostanze dell'operazione o sulle motivazioni.

(Adnkronos) – Il Comando Centrale degli Stati Uniti, il Centcom, ha condiviso un filmato dove si vedono i Marines calarsi con le corde sulla nave Touska, battente bandiera iraniana, e prendere il controllo dell'imbarcazione. "I Marines statunitensi sono scesi dalla nave d'assalto anfibio USS Tripoli in elicottero e hanno attraversato il Mar Arabico per abbordare.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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