Sottomarino Usa affonda nave da guerra iraniana | le immagini diffuse dal dipartimento della guerra americano

Il dipartimento della Guerra degli Stati Uniti ha pubblicato un video che mostra l'affondamento di una nave da guerra iraniana nell'Oceano Indiano. L'episodio è avvenuto recentemente e il filmato evidenzia l'azione militare americana contro la nave iraniana. Nessun dettaglio su altre parti coinvolte o sulle cause dell'incidente. Il video è ora disponibile al pubblico.

Il dipartimento della Guerra (ex dipartimento della Difesa) degli Stati Uniti ha diffuso il video dell'attacco contro una nave da guerra iraniana nell'Oceano Indiano. A colpire l'imbarcazione è stato un sottomarino militare Usa. È la prima volta dalla Seconda guerra mondiale che un sottomarino americano viene utilizzato per lanciare un siluro contro una nave nemica. Nell'attacco, avvenuto al largo delle coste dello Sri Lanka, sono state uccise "almeno 80 persone", secondo il viceministro degli Esteri dello Sri Lanka. Dobbiamo credere che Trump voglia portare la democrazia in Iran quando nel suo Paese la sta minando? Affondata una nave da guerra iraniana al largo dello Sri Lanka: "Almeno 80 morti". Sottomarino Usa affonda nave iraniana in Sri Lanka: almeno 80 morti. «È la prima volta dalla Guerra Mondiale»Al largo delle coste dello Sri Lanka sono morte almeno 80 persone dopo l'attacco di un sottomarino Usa a una nave iraniana. Sri Lanka, nave da guerra iraniana attaccata e affondata da un sottomarino Usa: «Almeno 80 morti»Una nave da guerra iraniana, la IRIS Dena, è affondata al largo delle coste dello Sri Lanka: secondo quanto dichiarato da fonti della marina e del... Sri Lanka, sottomarino Usa affonda una nave iraniana: 148 morti. Hegseth: Colpiremo ovunqueUn sottomarino americano ha affondato una nave da guerra iraniana al largo dello Sri Lanka. Sono 148 i marinai morti o dispersi nell'Oceano ... Sottomarino Usa affonda nave iraniana in Sri Lanka: almeno 80 morti. «È la prima volta dalla Guerra Mondiale»Al largo delle coste dello Sri Lanka sono morte almeno 80 persone dopo l'attacco di un sottomarino Usa a una nave iraniana. L'esercito degli Stati Uniti ... Sri Lanka, sottomarino Usa affonda una nave iraniana: 148 morti. Hegseth: "Colpiremo ovunque" Guerra Iran, sottomarino USA affonda nave da guerra nell'Oceano Indiano