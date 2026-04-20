Marigliano rissa notturna | 17enne ferito e familiari aggrediti

Nella notte di lunedì a Marigliano, un episodio di violenza ha coinvolto più persone in Corso Umberto, vicino al civico 419. Durante l’alterco, sono stati registrati tre feriti, tra cui un ragazzo di 17 anni che è stato colpito con un’arma bianca. Sono stati anche segnalati alcuni familiari che sono stati aggrediti nel corso dell’evento. La polizia ha avviato le indagini per chiarire la dinamica dei fatti.

Un violento scontro scatenatosi intorno alla mezzanotte di lunedì in Corso Umberto, all’altezza del civico 419 a Marigliano, ha lasciato tre feriti, tra cui un diciassettenne colpito da un’arma bianca. La collisione è scoppiata davanti a un locale commerciale, costringendo l’intervento immediato dei Carabinieri della stazione locale e del personale del 118. Dinamica dell’aggressione e bilancio medico. Il cuore della rissa ha come principale vittima un giovane di 17 anni, che ha riportato una ferita da taglio nella zona del gluteo destro. Nel tentativo di proteggere il ragazzo, sono intervenuti suo padre e suo zio, i quali sono stati invece aggrediti dai partecipanti allo scontro utilizzando delle sedie prelevate dall’attività commerciale vicina.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Marigliano, rissa notturna: 17enne ferito e familiari aggrediti Notizie correlate San Giuliano, rissa notturna in via Turati: ferito con un coltelloUn violento scontro tra due uomini di nazionalità sudamericana ha scosso la tranquillità di San Giuliano nella notte tra mercoledì e giovedì,... Lite in strada a Marigliano, 17enne pugnalato al gluteo chiama papà e zio: picchiati a sediate anche loroRissa tra ragazzi al Corso Umberto di Marigliano, in provincia di Napoli: 17enne accoltellato, picchiati anche i familiari venuti in soccorso. Una raccolta di contenuti Rissa nella notte a Marigliano: ferito un 17enne, coinvolti anche padre e zioNotte movimentata a Marigliano, dove intorno alla mezzanotte i Carabinieri della stazione locale, allertati dal 118, sono intervenuti in corso Umberto I, ... marigliano.net Marigliano, rissa nel corso: accoltellato 17enne, padre e zio aggrediti con le sedieNotte di sangue a Marigliano dove una rissa tra giovani si è trasformata in un episodio che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi. ilgiornalelocale.it