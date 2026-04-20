Lite in strada a Marigliano 17enne pugnalato al gluteo chiama papà e zio | picchiati a sediate anche loro

Una lite tra giovani si è verificata nel centro di Marigliano, in provincia di Napoli, con un episodio di violenza che ha coinvolto più persone. Durante la rissa, un ragazzo di 17 anni è stato ferito al gluteo con un coltello e ha chiamato il padre e lo zio, che sono intervenuti e sono stati poi picchiati con sedie. La vicenda si è conclusa con l’intervento delle forze dell’ordine.