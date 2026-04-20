Lite in strada a Marigliano 17enne pugnalato al gluteo chiama papà e zio | picchiati a sediate anche loro
Una lite tra giovani si è verificata nel centro di Marigliano, in provincia di Napoli, con un episodio di violenza che ha coinvolto più persone. Durante la rissa, un ragazzo di 17 anni è stato ferito al gluteo con un coltello e ha chiamato il padre e lo zio, che sono intervenuti e sono stati poi picchiati con sedie. La vicenda si è conclusa con l’intervento delle forze dell’ordine.
Rissa tra ragazzi al Corso Umberto di Marigliano, in provincia di Napoli: 17enne accoltellato, picchiati anche i familiari venuti in soccorso. Indagano i carabinieri.🔗 Leggi su Fanpage.it
Notizie correlate
Rissa finisce nel sangue, accoltellato 17enne: feriti anche il papà e lo zio intervenuti per difenderloI carabinieri della stazione di Marigliano, allertati dal 118, sono intervenuti al corso Umberto altezza civico 419, per la presenza di feriti in...
Leggi anche: Lite tra ragazzi fuori dalla scuola, 16enne pugnalato al collo: ricoverato in ospedale a Salerno
Aggiornamenti e contenuti dedicati
Temi più discussi: Lite in strada a Nuoro, interviene la Polizia - L'Unione Sarda.it; Lite colpi di mannaia in strada a Sondrio: 30enne arrestato per tentato omicidio; Via Casilina come un ring: maxi rissa in strada a Torpignattara; Accoltella un coetaneo durante una lite in strada a Lipari, arrestato 34enne.
Lite in centro, la polizia trova uno straniero irregolare e lo accompagna al CprUna lite in strada fra due persone, nel pomeriggio del 17 aprile nei pressi della chiesa di San Rocco a Ravenna, si è conclusa senza conseguenze fisiche per i due uomini, ma ha portato all’espulsione ... ravennaedintorni.it
Lite in strada a Firenze sfocia in uno scontro tra due uomini: grave un 46enneUna lite in strada è sfociata in uno scontro tra due uomini ieri sera a Firenze. Uno si trova in prognosi riservata dopo essere stato trasportato ... gonews.it
Lite tra giovanissimi nella zona di via Parruccini, è rimasto ferito un ragazzo. Sul posto 118 e Carabinieri x.com
[Ascoli] La lite finisce in tragedia: AGGIORNAMENTO - facebook.com facebook