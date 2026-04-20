Mariavittoria Minghetti, protagonista del Grande Fratello 2024 condotto da Alfonso Signorini, ha avuto rapporti significativi con alcuni dei partecipanti dell’edizione. Durante il reality, la donna ha stretto un'amicizia con Jessica Morlacchi e ha avuto una relazione sentimentale con Tommaso Franchi. Recentemente sono circolate voci di un possibile avvicinamento tra Minghetti e un ex gieffino, alimentando il gossip sulla vicenda.

Mariavittoria Minghetti è stata tra le protagoniste del Grande fratello andato in onda nel 2024. In quell'edizione condotta da Alfonso Signorini, la dottoressa romana stabilì un importante rapporto d'amicizia con Jessica Morlacchi e una storia d'amore con Tommaso Franchi. In questi giorni, la donna è tornata prepotentemente alla ribalta a causa di un avvicinamento con un ex gieffino che ha scatenato la curiosità dei fans. In particolare, Mariavittoria Minghetti è stata vista insieme a Stefano Tediosi, fresco di rottura da Federica Petagna. L'uomo ha pubblicato una storia nel suo profilo Instagram in cui lo si vede in macchina insieme all'ex protagonista del Grande fratello.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Mariavittoria Minghetti vicina ad un ex gieffino: esplode il gossip

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