Recentemente, sui social sono emerse alcune frecciatine da parte di un ex concorrente del Grande Fratello 2024 nei confronti di due partecipanti, Tommaso Franchi e Mariavittoria Minghetti. La coppia, nata durante il reality, ha attirato l’attenzione del pubblico e dei media. Al momento, non sono state fornite dichiarazioni ufficiali né conferme riguardo ai commenti pubblicati online.

Il Grande Fratello 2024 ha visto la nascita di diverse storie d'amore. Tra queste vi è quella formata da Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi. La dottoressa romana e l'idraulico senese sono tornati alla ribalta nel corso delle ultime settimane a causa della loro decisione di dividere le proprie strade. La rottura dei Tommavi ha scatenato la reazione anche di un ex gieffino, che aveva avuto a che fare con loro all'interno del Grande Fratello 2024. Scendendo nei dettagli, Alfonso D'Apice ha aperto un box domande su Instagram e a questo commento di un utente: "Hai visto che alla fine ci hai preso sulla coppia sui cui hai scommesso sulla durata" ha risposto in questo modo: "Anche se il piccolo Napoletano difficilmente si sbaglia. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Ex gieffino, frecciatina social contro Tommaso Franchi e Mariavittoria Minghetti? L’accaduto

Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi stanno ancora insieme? Parla leiMariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi stanno facendo preoccupare i loro stessi fans.

Grande Fratello: Tommaso Franchi e Mariavittoria Minghetti in crisi? Lei intervieneNelle ultime settimane i follower della coppia nata al Grande Fratello hanno notato un raffreddamento nel rapporto.

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