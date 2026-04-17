Grande fratello Mariavittoria Minghetti insieme ad un ex gieffino | ecco chi

Mariavittoria Minghetti, protagonista del Grande fratello 2024, ha attirato l’attenzione del pubblico durante l’edizione. La donna, dottoressa romana, ha avuto una relazione con un ex concorrente del reality, un idraulico senese. La loro storia ha attirato l’interesse dei media e dei telespettatori, portando alla ribalta la sua presenza nel programma.

Mariavittoria Minghetti è stata tra le protagoniste del Grande fratello 2024. In quell'edizione, la dottoressa romana fece sognare il pubblico italiano per la nascita della storia d'amore con Tommaso Franchi, un idraulico senese. Una relazione finita alcune settimane fa forse per volere di lui come riportato da alcune indiscrezioni. In queste ore, la donna è finita nuovamente al centro della ribalta per un incontro con un ex gieffino, che ha condiviso con lei l'esperienza al Grande fratello 2024. Si tratta di Stefano Tediosi, il quale ha postato una storia su instagram in cui lo si vede in macchina insieme a Mariavittoria Minghetti con la seguente didascalia: "Con la dottoressa.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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