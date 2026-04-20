È morta a 91 anni María Nieves Rego, nota ballerina e coreografa argentina considerata una delle figure più rappresentative del tango. La sua carriera, iniziata a Buenos Aires e arrivata fino a Broadway, le ha valso riconoscimenti e affetto internazionale. Personalità come Liza Minnelli e la principessa Diana hanno espresso pubblicamente il loro apprezzamento per la sua arte e il suo impatto nel mondo del ballo.

Il tango argentino ha perso una leggenda. Si è spenta a 91 la porteña María Nieves Rego, ballerina e coreografa argentina, icona intramontabile dell’arte tanguera. Resterà per sempre un mito, la sua storia racconta più di ogni altra cosa che il tango non è solo un ballo, ma uno stile di vita e una passione che ti entra sotto pelle e non ti abbandona mai. Il suo nome è da sempre legato al famoso Juan Carlos Copes, il suo storico partner di ballo e di vita: insieme hanno cambiato la storia del tango, la loro unione di vita e d’amore è stata raccontata anche dal film ‘Un Ultimo Tango’ (2015). Ma Nieves era molto di più. Era una donna misteriosa e affascinante, una ballerina di eccezionale talento, un mito per milioni di tanguere nel mondo.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - María Nieves, la regina del tango è morta a 91 anni. Da Buenos Aires a Brodway: l’affetto di Liza Minelli e Lady D

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