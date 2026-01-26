Viaggio nel cuore del tango argentino al Blue Brass | Alejandra Bertolino Garcia in concerto con Aires De Tango

Il Blue Brass Jazz Club nello Spasimo ospita, martedì 27 gennaio alle 21, il concerto di Alejandra Bertolino Garcia con Aires De Tango, dedicato a Carlos Gardel e Astor Piazzolla. Un appuntamento che invita a scoprire la profondità e la storia del tango argentino, attraverso le interpretazioni di artisti qualificati, in un’atmosfera intima e raffinata.

A intrecciarsi con lui, la chitarra classica di Silvio Natoli, raffinata e profonda, capace di cogliere l’essenza più autentica del tango attraverso una grande sensibilità timbrica e interpretativa. Grazie a questa esibizione, si da vita alla prosecuzione del successo già iniziato lo scorso fine anno per la stagione concertistica con due serate dedicate alla musica dal vivo e alle Jam Sessions a tema, che coinvolgeranno giovani talenti e musicisti affermati in un dialogo aperto e creativo. La riapertura è coordinata da Vito Giordano e Fabio Lannino, con la collaborazione di Lucy Garsia, nell’ambito della programmazione culturale della Fondazione OJS - The Brass Group.🔗 Leggi su Palermotoday.it

Concerto Promart Tango Quintet - Tango senza confineIl Concerto Promart Tango Quintet propone un viaggio musicale tra le atmosfere del tango, un genere che unisce tradizione e innovazione.

Leggi anche: Un giorno perfetto a Buenos Aires: caffè storici e tango autentico

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Viaggio nel cuore di Istanbul Vivi la città che unisce Oriente e Occidente, tra maestosi palazzi, moschee dai colori incredibili e vicoli che raccontano secoli di storia. Ammira la grandiosità della Moschea Blu e di Santa Sofia, scopri i tesori del Palazzo Topka facebook