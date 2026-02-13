Ucciso a coltellate c’è un arresto Omicidio nel mondo dello sport | chi è la vittima

Giovanni Bernabucci, noto come “la iena” e ultras della Lazio, è stato ucciso a coltellate in un appartamento di Strada Santa Barbara a Viterbo, probabilmente a causa di una lite degenerata. La polizia ha arrestato un sospetto poco dopo il fatto, che ha scosso il quartiere Santa Lucia. La vittima aveva 51 anni e frequentava spesso gli eventi sportivi del suo club.

Omicidio nel quartiere Santa Lucia a Viterbo: in un appartamento di Strada Santa Barbara è stato ucciso Giovanni Bernabucci, 51 anni, ultras della Lazio conosciuto nell'ambiente come "la iena". L'allarme è scattato in serata, attorno alle 19, quando sono arrivati i soccorsi e poi gli agenti. In pochi minuti la zona è stata chiusa e il palazzo presidiato, mentre i residenti parlano di urla e concitazione prima del silenzio, con porte che si chiudevano di scatto sul pianerottolo. Le prime informazioni descrivono una lite degenerata tra persone che si conoscevano: Bernabucci sarebbe stato colpito più volte con un' arma da taglio.