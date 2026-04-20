Marchisio commosso per Manninger | Fratelli per sempre fai buon viaggio – FOTO

L'ex calciatore ha mostrato emozione durante l'ultimo saluto a un ex compagno di squadra, condividendo un messaggio di addio sui social. La foto pubblicata ritrae i due in un momento di commozione, con parole che ricordano l'amicizia e la collaborazione vissuta insieme durante gli anni di attività sportiva. L'annuncio ha suscitato reazioni tra i tifosi e gli appassionati, che hanno commentato con affetto.

Marchisio commosso per Manninger: «Fratelli per sempre, fai buon viaggio». Il messaggio dell’ex centrocampista della Juve. Il commovente omaggio dell’Allianz Stadium per Alex Manninger ha toccato nel profondo tutto il mondo Juventus, ma ha colpito in modo particolare chi con il portiere austriaco ha condiviso fatiche, vittorie e momenti di quotidianità. Tra i protagonisti del tributo sul campo c’era Claudio Marchisio, apparso visibilmente scosso durante la deposizione dei fiori sotto la porta della Curva Sud. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata L’ex “Principino”, poche ore dopo il fischio finale, ha affidato ai social un pensiero profondo, pubblicando gli scatti di una serata carica di nostalgia e dolore.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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