Il mondo del calcio piange la scomparsa di Alexander Manninger, deceduto all’età di 48 anni in un incidente stradale. Gigi Buffon ha pubblicato un messaggio per ricordare l’ex compagno di squadra, esprimendo il suo cordoglio e condividendo un ricordo personale. La notizia ha suscitato grande commozione tra i tifosi e gli addetti ai lavori, che ricordano Manninger come un portiere apprezzato e rispettato.

Il mondo del calcio è scosso dalla notizia della scomparsa di Alexander Manninger, morto a 48 anni in seguito a un incidente stradale. Tra i tanti messaggi di cordoglio, particolarmente toccante è quello di Gianluigi Buffon, che ha voluto salutare l’ex compagno ai tempi della Juventus con una lunga lettera pubblicata sui social. Il legame tra Buffon e Manninger. Manninger, ex portiere austriaco, ha condiviso con Buffon diversi anni in bianconero, dal 2008 al 2012, ricoprendo il ruolo di secondo ma guadagnandosi il rispetto dello spogliatoio e dei tifosi. Tra i due si era instaurato un rapporto sincero, fatto di stima reciproca e valori condivisi.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Gigi Buffon ricorda Manninger: il commosso messaggio per l’ex compagno

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