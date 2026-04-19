Il club ha dedicato un messaggio di cordoglio in memoria di un ex portiere, recentemente scomparso in un incidente. La squadra ha condiviso un’immagine e parole di ricordo, sottolineando che il giocatore rimarrà sempre nel loro cuore. La notizia è stata diffusa attraverso i canali ufficiali, in occasione di un evento che ha coinvolto anche altre squadre e tifosi.

di Luca Fioretti Juve Bologna nel ricordo di Manninger: il club omaggia lo storico ex portiere scomparso recentemente in un tragico e fatale incidente. La sfida sul campo tra Juventus e Bologna si carica di enorme tristezza a causa di una terribile notizia che ha sconvolto l’intero ambiente. Pochi giorni fa è giunta la notizia drammatica della morte di Alexander Manninger: l’ex portiere è rimasto vittima di un fatale incidente stradale all’età di 48 anni. La Juventus ha voluto onorare la sua memoria pubblicando un messaggio toccante sui propri canali. Le parole “ Sempre con noi ” testimoniano l’ affetto profondo e il legame indissolubile creato durante gli anni trascorsi insieme.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juve Bologna nel ricordo di Manninger: «Sempre con noi». Il messaggio del club dopo la scomparsa dell’ex portiere – FOTO

Notizie correlate

Morte Alexander Manninger, il calcio italiano in lutto: il cordoglio di Inter, Torino, Bologna e Fiorentina dopo la scomparsa dell’ex portiereCalciomercato Inter: scelto il sostituto di Bastoni in caso di partenza del difensore! Chi arriverebbe al suo posto, ecco i nomi in lizza Bernardo...

Leggi anche: Lutto nel mondo del calcio: il messaggio del Napoli per la prematura scomparsa dell'ex portiere di Juve e Fiorentina

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: La conferenza stampa di Manuel Locatelli alla vigilia di Juventus-Bologna; Serie A: Juventus-Bologna in campo domenica alle 20.45 DIRETTA Probabili formazioni; Juve-Bologna, la probabile formazione con e senza Yildiz: Spalletti ha più soluzioni; Juventus-Bologna, probabili formazioni e ultime notizie: la decisione su Yildiz.

Juve-Bologna, diretta: formazioni e risultato in tempo reale. Spalletti vuole lo scatto ChampionsUn'occasione da non fallire. La Juve, dopo il successo sull'Atalanta e dopo 4 vittorie nelle ultime 5 gare, vuole confermarsi anche contro il Bologna. In caso di successo questa sera all'Allianz Stadi ... tuttosport.com

Juve Bologna: lo Stadium ricorderà Manninger con un minuto di silenzio. Bianconeri col lutto al braccioJuve Bologna, minuto di silenzio prima del fischio d'inizio e lutto al braccio per ricordare l'ex portiere Alex Manninger ... juventusnews24.com

La probabile formazione di Spalletti per Juve Bologna Ma ci sono ancora alcuni ballottaggi in corso Le ultime novità nel primo commento facebook

I convocati di Spalletti per #Juve-Bologna: la decisione su Yildiz e Thuram, McKennie torna in lista x.com