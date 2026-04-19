Juve Bologna nel ricordo di Manninger | Sempre con noi Il messaggio del club dopo la scomparsa dell’ex portiere – FOTO

Da juventusnews24.com 19 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il club ha dedicato un messaggio di cordoglio in memoria di un ex portiere, recentemente scomparso in un incidente. La squadra ha condiviso un’immagine e parole di ricordo, sottolineando che il giocatore rimarrà sempre nel loro cuore. La notizia è stata diffusa attraverso i canali ufficiali, in occasione di un evento che ha coinvolto anche altre squadre e tifosi.

di Luca Fioretti Juve Bologna nel ricordo di Manninger: il club omaggia lo storico ex portiere scomparso recentemente in un tragico e fatale incidente. La sfida sul  campo  tra  Juventus  e  Bologna  si carica di  enorme tristezza  a causa di una  terribile notizia  che ha sconvolto l’intero ambiente. Pochi giorni fa è giunta la notizia drammatica  della morte di  Alexander Manninger: l’ex portiere è rimasto vittima di un  fatale incidente  stradale all’età di  48  anni. La  Juventus  ha voluto onorare la sua memoria pubblicando un  messaggio toccante  sui propri canali. Le parole “ Sempre con noi ” testimoniano l’ affetto profondo  e il  legame indissolubile  creato durante gli anni trascorsi insieme.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

juve bologna nel ricordo di manninger sempre con noi il messaggio del club dopo la scomparsa dell8217ex portiere 8211 foto
© Juventusnews24.com - Juve Bologna nel ricordo di Manninger: «Sempre con noi». Il messaggio del club dopo la scomparsa dell’ex portiere – FOTO

Notizie correlate

Morte Alexander Manninger, il calcio italiano in lutto: il cordoglio di Inter, Torino, Bologna e Fiorentina dopo la scomparsa dell’ex portiereCalciomercato Inter: scelto il sostituto di Bastoni in caso di partenza del difensore! Chi arriverebbe al suo posto, ecco i nomi in lizza Bernardo...

Leggi anche: Lutto nel mondo del calcio: il messaggio del Napoli per la prematura scomparsa dell'ex portiere di Juve e Fiorentina

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: La conferenza stampa di Manuel Locatelli alla vigilia di Juventus-Bologna; Serie A: Juventus-Bologna in campo domenica alle 20.45 DIRETTA Probabili formazioni; Juve-Bologna, la probabile formazione con e senza Yildiz: Spalletti ha più soluzioni; Juventus-Bologna, probabili formazioni e ultime notizie: la decisione su Yildiz.

juve bologna juve bologna nel ricordoJuve-Bologna, diretta: formazioni e risultato in tempo reale. Spalletti vuole lo scatto ChampionsUn'occasione da non fallire. La Juve, dopo il successo sull'Atalanta e dopo 4 vittorie nelle ultime 5 gare, vuole confermarsi anche contro il Bologna. In caso di successo questa sera all'Allianz Stadi ... tuttosport.com

juve bologna juve bologna nel ricordoJuve Bologna: lo Stadium ricorderà Manninger con un minuto di silenzio. Bianconeri col lutto al braccioJuve Bologna, minuto di silenzio prima del fischio d'inizio e lutto al braccio per ricordare l'ex portiere Alex Manninger ... juventusnews24.com

Inserisci una parola chiave per trovare news e video.