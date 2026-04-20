Il mondo della MotoGP si prepara a una possibile svolta con la decisione definitiva di un noto pilota di ritirarsi. È stata infatti fissata una data che potrebbe segnare la fine della carriera di uno dei protagonisti più importanti della categoria. La notizia ha suscitato molta attenzione tra gli appassionati e gli addetti ai lavori, che attendono di conoscere i dettagli ufficiali.

di Alessio Lento Il mondo della MotoGP è scosso da una rivelazione che nessuno avrebbe voluto sentire: Marc Marquez, uno dei piloti più dominanti della storia recente del motociclismo, sta pensando seriamente di ritirarsi. Dopo anni di vittorie, incidenti e difficoltà fisiche, il campione spagnolo ha finalmente parlato chiaramente sulla sua situazione. Come riportato dal portale Don Balon, Marquez avrebbe fissato una data (dopo gli imminenti impegni di campionato) per la sua decisione definitiva, un momento che segnerà un punto di svolta per la sua carriera e per il futuro della MotoGP. La lunga lotta contro gli infortuni di Marquez. Marc Marquez, da quando ha conquistato il suo primo titolo mondiale, ha sempre fatto parlare di sé non solo per la sua velocità, ma anche per la sua capacità di superare gli ostacoli.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Marc Marquez si ritira? Fissata la data, decisione definitiva

Marc Marquez is SHOCKED & Finds Ducati Satellite Team Data Strange! MotoGP 2026

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