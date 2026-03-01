bezzecchi domina in thailandia marc marquez si ritira

In Thailandia, il pilota dell'Aprilia si aggiudica il Gran Premio, dopo aver centrato la vittoria in gara. La sua performance segue la sconfitta subita nella Sprint Race di ieri. Nel frattempo, Marc Marquez annuncia il ritiro dalle competizioni. La gara si svolge sul circuito di Buriram, con i piloti che affrontano le ultime fasi del campionato.

Il pilota dell'Aprilia riscatta la caduta nella Sprint Race BURIRAM (THAILANDIA) - Marco Bezzecchi, in sella all'Aprilia, vince il Gran Premio della Thailandia, riscattando così la caduta di ieri nella Sprint Race. Sul circuito di Chang, il pilota italiano ha preceduto al traguardo gli spagnoli Pedro Acosta (Ktm), al secondo posto, e Raul Fernandez (Aprilia Trackhouse), al terzo. Oltre al dominio di Bezzecchi sin dalla partenza, tutte le Aprilia si piazzano in top five. Jorge Martin e Ai Ogura, infatti, chiudono rispettivamente quarto e quinto. Nell'ordine, completano la top ten Fabio Di Giannantonio (Ducati Pertamina), Brad Binder (Ktm), Franco Morbidelli (Ducati Pertamina), Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) e Luca Marini (Honda). 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

