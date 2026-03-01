GP Thailandia Marc Marquez si ritira per una foratura | cos' è successo

Durante il Gran Premio di Thailandia, Marc Marquez si è dovuto fermare al 21° giro a causa di una foratura. Il campione del mondo, che stava correndo in quarta posizione, ha dovuto abbandonare la gara senza completare il suo percorso. La corsa si è interrotta per lui in modo improvviso, lasciando il suo risultato ancora in sospeso.

Weekend amaro per Marc Marquez: il campione del mondo si ferma al 21° giro del GP di Buriram mentre era quarto. Una foratura al posteriore, probabilmente causata da un cordolo, spegne anticipatamente la sua prima gara stagionale.

Bezzecchi domina in Thailandia, Marc Marquez si ritiraIl pilota dell'Aprilia riscatta la caduta nella Sprint Race BURIRAM (THAILANDIA) - Marco Bezzecchi, in sella all'Aprilia, vince il Gran Premio della...

Schiacciante vittoria di Marco Bezzecchi nel GP di Thailandia! Ducati a picco: foratura per Marquez, Bagnaia inermeMarco Bezzecchi si mette alle spalle la delusione per la caduta della Sprint e vince in scioltezza il Gran Premio di Thailandia 2026, evento...

MotoGP 2026. GP di Thailandia. Marco Bezzecchi domina: Posso anche non andare più in TV. Rivali? In Europa sarà tutto più chiaro, ma Marc Marquez è il favorito e Pedro ...L'italiano vince dominando il primo GP dell'anno ed è anche un grande weekend per la Aprilia (4 nei primi 5): I test ogni tanto ti portano fuori strada perché la pista diventa sempre fantastica, ma ab ...

MotoGP, Bezzecchi domina il GP della Thailandia! Nono Bagnaia, fuori i fratelli MarquezDopo la Sprint vinta da Acosta che ha aperto il Mondiale, i piloti tornano in pista a Buriram: tutti gli aggiornamenti in tempo reale

MotoGP, Marco Bezzecchi vince la prima gara della stagione in Thailandia! Acosta termina secondo, terzo Fernandez. Giornata difficile per le Ducati: Marc Marquez buca ed è fuori, Pecco Bagnaia chiude nono.

#MarcoBezzecchi con l'Aprilia ha vinto il Gran Premio di #Thailandia, prima gara della stagione 2026 di #MotoGp. Alle sue spalle Pedro Acosta con la Ktm e Raul Fernandez con l'Aprilia. Marc Marquez con la Ducati è uscito mentre era quarto per una forat