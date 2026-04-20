Maratona di Boston doppio bis | Korir centra il record della gara 2h01' 52' ' Tra le donne si ripete Lokedi

Il keniano Korir ha stabilito un nuovo record alla maratona di Boston, con il tempo di 2h01'52''. Aveva già vinto la gara nel 2025. Tra le donne, la keniana Lokedi si è ripetuta, confermando la vittoria dell’anno precedente. Il record maschile, che durava da 15 anni, è stato infranto, con cinque atleti arrivati sotto le 2h04’.

Ci voleva uno scatenato John Korir, già vincitore nel 2025 e uno dei migliori specialisti dell’attuale generazione, per migliorare il primato maschile della maratona di Boston che resisteva da quindici anni. Il 29enne keniano, con un’azione decisiva cominciata intorno al 32° km, domina l’edizione n. 130 della più classica delle 42 km mondiali (la seconda stagionale del circuito delle sette Majors), con un enorme 2h01’52”. Il limite precedente apparteneva al connazionale Geoffrey Mutai che, appunto nel 2011, si impose in 2h03’02”. Quello di Korir, in dicembre già vincitore a Valencia in 2h02’24” e fratello di Wesley, a Boston campione nel 2012, è un tempo stratosferico, considerando il percorso spacca gambe della gara del Massachusetts, con continui saliscendi e rampe quali quelle della Hearthbreak Hill, a Newton, che lasciano senza fiato.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Maratona di Boston, doppio bis: Korir centra il record della gara (2h01'52''). Tra le donne si ripete Lokedi Notizie correlate Maratona di Boston, Korir da record e bis per LokediIl keniano vince in 2h01:52 con la miglior prestazione di sempre sul percorso, podio tutto africano. Leggi anche: John Korir fa doppietta e stravince la Maratona di Boston! Tempo da urlo, demolito il record della gara Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Maratona di Boston 2026: le stelle in gara, il programma completo e dove vedere la corsa in diretta; Maratona di Boston 2026, dove vederla in tv e streaming; Korir e Lokedi difendono il titolo alla Maratona di Boston; Maratona di Boston 2026: la statua di Bobbi Gibb, la prima donna ad aver corso una maratona, si trova ora a pochi passi dalla linea di partenza. Maratona di Boston, doppio bis: Korir centra il record della gara (2h01'52''). Tra le donne si ripete LokediI ritmi, inevitabilmente, sono rapidi sin da subito: il gruppo di testa transita alla mezza in 1h01’50. Isolato, davanti, con un vantaggio di sette secondi, c’è l’etiope Lemi Berhanu. Ma a prendere ... gazzetta.it Atletica: maratona di Boston, Korir e Lokedi concedono il bisIl keniano John Korir ha vinto la Maratona di Boston per il secondo anno consecutivo, tagliando il traguardo in 2h1'52 (nuovo record del percorso). (ANSA) ... ansa.it John Korir fa doppietta e stravince la Maratona di Boston! Tempo da urlo, demolito il record della gara - x.com Il 15 aprile 2013 durante la maratona annuale di Boston, avvenne un attentato terroristico nel quale rimasero uccise 3 persone e oltre 200 furono ferite. L'attentato venne causato da due ordigni piazzati nei pressi del traguardo, in Boylston Street vicino a Cople facebook