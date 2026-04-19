Maratona Boston 2026 | il programma completo chi corre e dove vederla

La maratona di Boston 2026 si svolgerà nel prossimo futuro, con dettagli sul percorso, gli orari e i partecipanti già annunciati. La corsa attirerà atleti provenienti da diverse parti del mondo, pronti a sfidarsi sui 42,195 chilometri. L’evento sarà trasmesso in diretta, permettendo agli appassionati di seguire la competizione da casa. La manifestazione si svolgerà in una data precisa, con un programma definito e senza varianti rispetto alle edizioni precedenti.

C’è il tempo per fermarsi per chi corre, ma non è sicuramente questo. Sono giorni pesanti per un’altra major quale la maratona di Boston 2026. L’appuntamento è da segnare in rosso sul calendario e prevede l’avvio delle competizioni per lunedì 20 aprile. Domani alcuni dei migliori al mondo si metteranno alla prova in un’atmosfera unica, in quella che ormai è stabilmente considerata una delle sette 42 km più importante al mondo. In America, domani si celebra il Patriot’s Day, motivo per cui l’evento sarà ancora più seguito. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface.🔗 Leggi su Sportface.it

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