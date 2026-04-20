Cosa: Lo spettacolo teatrale Barrilete CosmicoMaradona Pedagogista, un intenso monologo scritto e interpretato da Christian Raimo.. Dove e Quando: Al Teatro Basilica (Piazza di Porta San Giovanni 10, Roma), con le prossime repliche previste per lunedì 20 e mercoledì 29 aprile 2026, alle ore 21:00.. Perché: Per riscoprire il gol più celebre della storia del calcio non come semplice gesto atletico, ma come profonda metafora politica, sociale e pedagogica sull’origine del talento.. Il panorama culturale romano si arricchisce di un appuntamento che promette di scardinare le convenzioni teatrali, mescolando sapientemente la passione per lo sport con la più alta riflessione filosofica e sociale.🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Maradona e la Pedagogia al Teatro Basilica

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