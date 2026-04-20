Cosa: Lo spettacolo teatrale La Sparanoia, un progetto ideato, scritto e diretto da Niccolò Fettarappa e Lorenzo Guerrieri, con il fondamentale contributo intellettuale di Christian Raimo.. Dove e Quando: Al Teatro Basilica, in Piazza di Porta San Giovanni 10 a Roma. In scena giovedì 23 e venerdì 24 aprile 2026 alle ore 21:00, e sabato 25 aprile alle ore 16:30.. Perché: Per assistere a un’indagine teatrale spietata, irriverente e necessaria, capace di smascherare le contraddizioni del nostro tempo e di riaccendere la fiamma della ribellione in una generazione ormai addomesticata.. Il panorama culturale e teatrale della capitale si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più taglienti e provocatori della stagione primaverile.🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - La Sparanoia: Rabbia e Ironia al Teatro Basilica

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