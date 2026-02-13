Al Teatro Palapartenope di Napoli, centinaia di tifosi si sono radunati ieri sera per assistere a

Al Teatro Palapartenope di Napoli arriva Maradona Lo Spettacolo per raccontare e celebrare il campione e la leggenda. Trenta artisti sul palco, tra attori, ballerini, acrobati e cantanti, danno vita ad un’opera potente e contemporanea dedicata a Diego Armando Maradona. Non un musical, ma uno spettacolo teatrale senza precedenti con una drammaturgia emozionante, coreografie spettacolari e scenografie monumentali. Non soltanto la celebrazione di un campione; questa è una storia di riscatto, di coraggio e di umanità. Il racconto di un conflitto eterno: quello tra l’uomo e la sua leggenda. Una storia che appartiene a Napoli e al calcio, ma soprattutto all’esperienza umana universale. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Maradona Lo Spettacolo al Teatro Palapartenope di Napoli

Napoli, il Teatro Palapartenope, si riempie di attesa per il debutto di “Maradona – Lo Spettacolo”, in programma dal 3 ottobre 2026, che promette di rivivere le emozioni e le passioni legate al Pibe de Oro attraverso una scenografia innovativa e un cast di attori locali.

Lo show di Clementino al Palapartenope di Napoli ha rappresentato il secondo appuntamento del suo Live Tour 2025.

Contenuti correlati

Gianni Fiorellino STADIO MARADONA Il concerto del 31 Maggio 2024

Argomenti discussi: MARADONA LO SPETTACOLO al Teatro Palapartenope di Napoli; Maradona – Lo Spettacolo debutta a Napoli: al Teatro Palapartenope dal 3 ottobre 2026; Maradona: la teatrale al Palapartenope; La Notte dei Leoni al Maradona il 26 maggio 2026.

Maradona: la teatrale al PalapartenopeMaradona - Lo spettacolo al Palapartenope di Napoli (ottobre 2026). Un'opera contemporanea tra mito, coraggio e riscatto umano. lagazzettadellospettacolo.it

MARADONA LO SPETTACOLOLe musiche di scena originali di Phil Mer, la regia di Carolina Fanelli e la partecipazione straordinaria di Marino Bartoletti che offre la sua preziosissima consulenza sulla sceneggiatura e firma il ... politicamentecorretto.com

44 Gatti Live Show: finalmente a Napoli al teatro Palapartenope il nuovo spettacolo della celebre serie Rainbow - facebook.com facebook