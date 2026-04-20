Recentemente si è diffusa la notizia che Mara Venier potrebbe lasciare la Rai. La conduttrice è al centro di discussioni riguardo al suo futuro professionale nel mondo della televisione italiana. La notizia, riportata da vari media, ha suscitato molte reazioni e speculazioni tra gli addetti ai lavori. Al momento, non ci sono comunicazioni ufficiali da parte della Rai o della stessa Venier su eventuali cambiamenti.

Mara Venier è pronta a dire addio alla Rai? Il suo futuro televisivo potrebbe essere altrove Da diverso tempo in realtà si parla di un possibile addio di Mara Venier alla Rai ma, nelle ultime ore, le voci si fanno sempre più insistenti. Il futuro televisivo della storica conduttrice di “Domenica In” è davvero altrove? Quando si pensa a “Domenica In“ il primo volto che viene in mente è indubbiamente quello di Mara Venier, padrona di casa indiscussa del programma Rai ormai da anni. Da tempo si parla di un possibile addio della conduttrice, ogni anno infatti sembra l’ultimo al timone della trasmissione. Ciò però che fa pensare che questa edizione possa essere davvero l’ultima sono le parole rilasciare dalla stessa Venier nel corso di un recente podcast: “Ho sempre detto è l’ultima stagione, poi non è stato così.🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Mara Venier fuori dalla Rai? La notizia scuote la televisione italiana

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