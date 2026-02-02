Mara Venier la notizia sul marito Nicola Carraro commuove | Lo hanno visto così al compleanno

Mara Venier ha condiviso un momento molto emozionante durante il suo compleanno. Nicola Carraro, suo marito, ha deciso di fare una sorpresa e ha partecipato alla festa, mantenendo una promessa fatta mesi fa. La scena ha commosso tutti i presenti, che hanno visto Carraro così, sorridente e sereno, dopo un periodo difficile. La loro storia continua a emozionare i fan e a dimostrare quanto siano legati.

Nella serata dell'1 febbraio Nicola Carraro ha mantenuto una promessa fatta nei mesi più difficili a Mara Venier, alla sua famiglia e agli amici più cari. Una promessa semplice solo in apparenza, ma carica di significato: festeggiare il suo compleanno in un modo preciso e così è stato. Per i suoi 84 anni, Carraro ha spento le candeline guardando avanti, dopo quello che lui stesso ha definito l'anno più brutto della sua vita. Questa volta è stato lui a cantare "Io sono ancora qua", dopo dodici mesi segnati dalla paura e dalla sofferenza. Solo ora emerge con chiarezza quanto la situazione fosse stata grave.

