calciatore muore durante la partita daniele pairotto aveva 24 anni

Una domenica di sport si è trasformata in una tragedia improvvisa. Un giovane calciatore di 24 anni è stato colpito da un malore mentre era impegnato in una gara di campionato, lasciando sotto shock compagni di squadra e spettatori. La comunità si è stretta attorno alla famiglia per una notizia che ha sconvolto il mondo del calcio amatoriale. La vittima è Daniele Pairotto, tesserato per il Crova, morto dopo un arresto cardiaco che lo ha colpito durante l’intervallo di una partita disputata a Crova, in provincia di Vercelli. Il giovane stava partecipando alla sfida contro il Livorno Ferraris, valida per il campionato amatoriale Csi, quando si è sentito male poco dopo aver raggiunto gli spogliatoi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

