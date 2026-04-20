L' avvertimento poi la raffica e i marines | cosi gli Usa hanno intercettato la nave iraniana

Il cacciatorpediniere statunitense USS Spruance ha intercettato nel golfo dell’Oman una nave iraniana, la Mv Touska. Durante l’operazione, sono stati danneggiati i sistemi di propulsione della nave e sono stati condotti abor­daggi da parte dei marines della 31ª Expeditionary Unit. L’intercettazione è avvenuta ieri, con un avviso che ha preceduto la raffica e l’azione militare.

Il cacciatorpediniere lanciamissili Uss Spruance ha intercettato ieri nel golfo dell’Oman una nave battente bandiera iraniana, la Mv Touska, mettendo fuori uso i sistemi di propulsione con un colpo di cannone e procedendo all’abbordaggio, condotto dai marines della 31ª Expeditionary Unit. Così gli americani hanno fermato la nave dell’Iran che ha tentato di violare il blocco imposto a Hormuz dagli Stati Uniti. Il Centcom, Comando centrale degli Stati Uniti responsabile delle operazioni militari in Medio Oriente, ha confermato l’informazione diffondendo un video che mostra la Touska mentre viene i ntercettata nel Mar Arabico dal cacciatorpediniere classe Arleigh Burke.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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Attacco preventivo lanciato da Israele con Usa contro l'Iran

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