Entrare in una fumetteria oggi significa scoprire una vasta gamma di stili e storie provenienti da culture diverse. Da un lato si trovano i manga, provenienti dall’Asia, caratterizzati da un formato verticale e uno stile artistico riconoscibile. Dall’altro, i fumetti occidentali, spesso con pagine più grandi e un approccio narrativo differente. Le differenze tra i due generi riflettono le diverse tradizioni culturali e artistiche di origine.

Entrare in una fumetteria oggi significa trovarsi davanti a un bivio culturale affascinante. Da un lato, gli scaffali straripano di volumetti compatti in bianco e nero che si leggono “al contrario”; dall’altro, albi sottili e coloratissimi mettono in mostra eroi leggendari pronti a salvare l’universo. Manga e Comics non sono semplicemente “fumetti” provenienti da paesi diversi: rappresentano due filosofie di narrazione, due modi opposti di percepire il tempo sulla carta e due tradizioni estetiche che hanno plasmato l’immaginario collettivo globale. Mentre il Comic americano affonda le sue radici nel mito dell’eroe e in una struttura...🔗 Leggi su Multisapere.com

© Multisapere.com - Manga vs Comics: Differenze narrative, stilistiche e culturali tra l’Oriente e l’Occidente

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