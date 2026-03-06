Tavolo sulle case di comunità Regione Veneto accelera | Fare squadra è un imperativo

Dopo la firma del “Patto con i sindaci della sanità”, la Regione Veneto ha avviato un tavolo di lavoro dedicato alle case di comunità. L’obiettivo è promuovere un confronto immediato con le diverse parti coinvolte, per definire azioni e strategie. L’iniziativa si inserisce in un percorso volto a rafforzare il sistema sanitario territoriale e migliorare l’assistenza ai cittadini.

Il giorno successivo alla firma del “Patto con i sindaci della sanità”, il Veneto ha già dato concretezza agli impegni presi con l’avvio del primo tavolo tematico dedicato alle case di comunità. L’incontro è stato presieduto dal presidente della Regione Alberto Stefani a palazzo Balbi e ha riunito amministratori, rappresentanze professionali e categorie sanitarie per definire un percorso condiviso verso l’attivazione delle nuove strutture territoriali. «Fare squadra è per noi una linea guida che ci deve accompagnare per tutto il nostro percorso - ha sottolineato Stefani - Non parole, ma fatti, come questo tavolo di confronto sulle case di comunità, che avrà cadenza mensile per lavorare con proposte, sollecitazioni e progetti all’avvio dell’attività di queste strutture. 🔗 Leggi su Veronasera.it

