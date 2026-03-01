Attacco all’Iran Katz | I raid continueranno finché sarà necessario

Il Ministro della Difesa israeliano ha dichiarato che gli attacchi contro l’Iran proseguiranno fino al conseguimento degli obiettivi prefissati e non si fermeranno prima. Katz ha aggiunto che i raid continueranno finché sarà considerato necessario, senza specificare una tempistica precisa per la loro conclusione. La dichiarazione è stata rilasciata in un contesto di tensione crescente tra i due paesi.

Il Ministro della Difesa israeliano Israel Katz ha affermato che gli attacchi contro l’Iran “continueranno finché sarà necessario” e non si fermeranno “prima che gli obiettivi siano raggiunti”. Durante una valutazione con il Capo di Stato Maggiore delle Idf, Tenente Generale Eyal Zamir, i vertici militari e altri funzionari della difesa, Katz ha inoltre affermato che l’uccisione della Guida Suprema iraniana Ali Khamenei “rappresenta un punto di svolta”. “Tutti speriamo che l’attività porti al risultato che desideriamo, che il popolo iraniano sia in grado di rimuovere questo regime per sé, per noi e per il mondo intero”, ha affermato Katz. Attacco a Teheran, Ass. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Attacco all'Iran, azione congiunta di Israele e Usa. Tel Aviv ha lanciato il raid, seguita da Washington. Katz: "Azione preventiva"

Katz, Israele ha lanciato un attacco preventivo contro l'Iran

Attacco all'Iran, truppe in Groenlandia, rastrellamenti dell'ICE: gli USA sono uno Stato canaglia

