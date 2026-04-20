Manfredonia Berlinguer | un murale per la memoria e per il futuro

A Manfredonia è stato realizzato un murale dedicato a Berlinguer, con l’obiettivo di ricordare la figura e di guardare al futuro. L’idea iniziale è partita con il supporto di Matteo Marzialiano e coinvolse un numero limitato di persone. La creazione dell’opera ha richiesto un processo di progettazione e di esecuzione, culminato con l’installazione nel centro della città.

Quando siamo partiti con questa idea, sostenuti dalla determinazione di Matteo Marzialiano, eravamo in pochi. Insieme a noi c’erano Matteo Borgia, Michele Spinelli e Giuseppe Guidone, che voglio ringraziare sinceramente, perché fin dall’inizio hanno creduto in un progetto che, allora, non appariva affatto semplice da realizzare. La preoccupazione maggiore era soprattutto una: riuscire a raccogliere i fondi necessari per dare vita a un programma ambizioso dedicato alla figura di Enrico Berlinguer, alla sua storia politica e umana, e alla realizzazione di un murale che ne custodisse il nome e l’eredità. All’inizio sembrava una sfida difficile, quasi più grande delle nostre forze.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Manfredonia, Berlinguer: un murale per la memoria e per il futuro Notizie correlate Murale Enrico Berlinguer a Manfredonia, la figlia Bianca all’inaugurazioneSabato 18 aprile è stato inaugurato, a Manfredonia, il murale dedicato ad Enrico Berlinguer, alle porte della "zona comparti" della città. A Manfredonia sabato l’inaugurazione del murale di BerlinguerUn volto per la memoriaCerimonia di inaugurazione del murale di Berlinguercon la partecipazione di Bianca Berlinguer SABATO 18 APRILE Il programmaOre... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Un murale celebra Enrico Berlinguer: a Manfredonia l'omaggio a uno dei protagonisti più amati della storia italiana - FoggiaToday; MANFREDONIA BERLINGUER Manfredonia, sabato l’inaugurazione del murale dedicato a Berlinguer; Manfredonia, Bianca Berlinguer posa davanti al murale dedicato al padre Enrico: Grazie; Il volto di Berlinguer sui muri di Manfredonia: l'opera di Zabou accende dibattito politico sull’Italia di oggi. Un murale celebra Enrico Berlinguer: a Manfredonia l'omaggio a uno dei protagonisti più amati della storia italianaInaugurata l'opera - realizzata dalla street artist Zaboi - dedicata allo storico segretario del Partito Comunista Italiano. Presente anche la figlia Bianca ... foggiatoday.it BIANCA BERLINGUER Manfredonia ricorda Enrico Berlinguer, Bianca: Mio padre è ancora nel cuore di questo PaeseNel corso dell’incontro è emerso anche il lato privato di Enrico Berlinguer. Bianca ha raccontato come, nonostante il peso enorme della politica nella vita pubblica del padre, dentro casa esistesse ... statoquotidiano.it il 22 aprile #manfredonia #giornatanazionaledellasalute #donna - facebook.com facebook