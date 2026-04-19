Sabato 18 aprile è stato inaugurato a Manfredonia un murale dedicato a Enrico Berlinguer, situato nelle vicinanze della zona comparti della città. Alla cerimonia di apertura ha partecipato anche Bianca, la figlia del leader politico. L'opera si trova nelle vicinanze di un'area industriale e rappresenta un'immagine del politico con uno sfondo colorato. La cerimonia si è svolta con la presenza di alcune persone del luogo.

Sabato 18 aprile è stato inaugurato, a Manfredonia, il murale dedicato ad Enrico Berlinguer, alle porte della "zona comparti" della città. L'opera, realizzata dall'artista francese Zabou e commissionata dal Comitato Berlinguer tra Noi, è stata ultimata da pochi mesi e, nel primo giorno di disvelo della targa sotto apposta, è stata presente la figlia dell'indimenticato politico: la nota giornalista Bianca Berlinguer. Bianca Berlinguer si è inizialmente trattenuta con i presenti e la stampa (sui canali social de ilSipontino.net le interviste a lei, Angelo Riccardi e il Sindaco Domenico La Marca), per poi recarsi al Teatro Comunale Lucio Dalla, dove si è tenuto un dialogo condotto abilmente da Felice Sblendorio sulla memoria di Enrico.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Murale Enrico Berlinguer a Manfredonia, la figlia Bianca all’inaugurazione

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